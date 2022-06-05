政Whats噏：防疏於接觸市民太離地　選委會議員「孖頭」開地辦

新一屆立法會組成後，整個議會嘅政治勢力重新洗牌，仲出現咗一啲怪現象。係乜嘢？唔單止直選議員開地區辦事處，聽聞係因為唔想太離地，要貼近民情，所以最近有唔少選舉委員會界別議員「孖頭」開地辦，搵嘅通常係有地區經驗嘅議員添，唔驚出現搶地盤嘅情況咩？

話時話，以往功能界別嘅議員好少開地辦，事關佢哋只係向所屬嘅業界選民負責，而開地辦嘅都係孖住所屬政黨嘅區議員或有社區幹事，一來係為黨拓展地區版圖，二來係培養「新血」。但今屆新增嘅選委會界別擁有40席，佢哋嘅選民僅得約1500人，但偏偏見到唔少議員開地辦。

例如九龍中地區直選嘅議員楊永杰近排就同選委會界別議員吳傑莊「孖頭」，準備喺橫頭磡開多個地辦，預計本年內就會開張。佢話同吳本身就係好朋友，大家都想服務當區，另外立法會資源亦唔夠，「孖頭」可以減輕開支嘅壓力。

上屆係新界東直選議員，今屆轉跑道喺選委會界別當選嘅容海恩，早排亦同選委會界別嘅鄧飛喺將軍澳開咗地辦。佢話早前邀請鄧飛開地辦，認為雙方喺教育議題上可以互相幫助，加上鄧飛都係將軍澳香島中學校長，就地點而言都好方便。另一名選委會界別議員管浩鳴，就分別同港島東直選嘅梁熙同港島西直選嘅陳學鋒「孖頭」開地辦，話都係傾傾吓大家不約而同，加上佢本身都比較熟悉港島嘅區情咁話。

九龍東直選議員鄧家彪就同選委會界別嘅江玉歡喺翠屏邨開地辦喎。點解唔搵工會嘅人「孖頭」呢？鄧回覆話雖則兩人只係認識6個月，但之前議員議案上大家互相幫忙，江嘅律師身份亦可以幫補自己對法律嘅不熟悉。其實江早前喺何文田已經開咗一個地辦，仲預告合共會開5個地辦同1個聯絡處添！

講開聯絡處，選委會界別嘅馬逢國竟然山長水遠喺大澳開咗個聯絡處，仲話期待未來為大嶼山南地區注入更多文化項目，讓香港特色文化得以保存同推廣，令香港進一步成為中外文化藝術交流中心。可能同佢上屆係體育、演藝、文化及出版界議員有關。

點解選委會界別嘅議員要四出開地辦？聽聞係被要求嘅，雖然唔係強制性嘅，目嘅係避免佢哋冇接觸市民而太離地。咁當然佢哋同有地區經驗嘅議員「孖頭」就最方便啦，但會唔會只係形式主義，難有實際效用呢？就要拭目而待喇！