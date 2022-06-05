政Whats噏：小學教師入職要求不公　郭玲麗：若制度僵化要理順

香港教育制度千瘡百孔，為人詬病。議員郭玲麗今日(5日)喺社交平台發貼文同上載咗1張20年前同學生嘅合照，話小學教育係基礎教育嘅一環，但係喺現有機制下，喺入職要求、升職前景同薪酬等都對小學教師唔公平，佢認為若果係制度僵化嘅話必須想方法去理順，否則就應該盡快搵出係乜嘢原因導致唔公平。

點解咁關心呢個議題，事關郭玲麗都做過小學教師。佢喺貼文中話近日收到好多舊同事來電，問起有關小學校長同副校長薪酬架構調整，以及中層人手比例增加嘅事宜，而立法會教育事務委員會將喺本周五(10日)召開會議討論呢個議題，亦有議員同事問佢對「爭取」增加主任位嘅意見，而佢回應話咁樣係「理順」，唔係「爭取」，仲話咁樣係還畀小學同工一個合理但遲來嘅公道。

從事小學教育多年嘅佢，眼見小學教師專業化同學位化，喜見基礎教育被重視同承認。但過往小學同中學教職員薪酬差距，主要係因為工時同學歷上有所差距，但隨着小學教師已學位化同專業化，小學亦已全面採取全日制上課，但中學主任嘅薪金比小學副校薪金仲高。於有人對小學中層人手比例方面聽見教育局預計調整後較現時增加約2,000名主任反應好大，有啲人甚至話反對，佢認為相關人士冇了解過呢啲係「學位化」後遺症問題。