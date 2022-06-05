多43地方納強檢　黃大仙已婚消防宿舍及港大馬會第三學生村上榜

再增43個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(5日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該43個地方的人士，須於明日至後日(6日至7日)期間進行病毒檢測。

另外，截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來2周尚餘約97%預約名額，政府明日將於柴灣興華(二)邨及愉景灣消防局側空地增設流動採樣站。

涉及多宗病例的地點如下：

1.柴灣興華(二)邨裕興樓

2.柴灣漁灣邨漁進樓

3.旺角山東街100號華樂大廈

4.屯門屯門市廣場3座

5.將軍澳日出康城LP6 2座

6.香港仔石排灣邨碧園樓

7.沙田濱景花園4座

8.秀茂坪曉光街32號曉光大廈曉光閣

9.屯門兆麟苑貴麟閣

10.柴灣峰華邨曉峰樓

11.深水埗南昌街80-82號恆達大廈

12.大埔富亨邨亨翠樓

13.大埔汀角路11-13號啟昌樓

14.元朗朗屏邨繡屏樓

15.大圍顯徑邨顯沛樓

16.天水圍天恒邨恒通樓

17.大埔大元邨泰榮樓

18.將軍澳Savannah 5A座

19.旺角花園街232-242號黃禮賢大廈

20.元朗洪水橋洪堤路2號錦珊園

21.鴨脷洲海怡半島海逸閣

22.中環卑利街69-71號英邦大廈

23.鴨脷洲海怡半島海昇閣

24.長沙灣福榮街201號The Campton

25.沙田沙田第一城45座

26.愉景灣頤峰菘山閣

27.黃大仙竹園南邨趣園樓

28.深水埗荔枝角道63-69號荔枝角大廈

29.大埔新峰花園16座

30.元朗蝶翠峰第五期尚悅‧嶺2座

31.薄扶林寶翠園3座

32.上水天平路50號安盛苑

33.沙田駿洋邨駿湖樓

34.大角咀槐樹街6號麗華閣

35.大埔汀雅苑雅文閣

36.灣仔愛群道28號愛群閣

37.黃大仙消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍B座

38.鴨脷洲海怡半島怡翠閣

39.牛頭角得寶花園H座

40.將軍澳東港城3座

41.堅尼地城龍華街9號香港大學賽馬會第三學生村(日新學院、信興學院、志新學院及立之學院)

42.大埔怡雅苑怡達閣

43.大埔大埔廣場地下71-72號舖沙隴餐廳