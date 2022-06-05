多43地方納強檢 黃大仙已婚消防宿舍及港大馬會第三學生村上榜
2022年06月05日 22:27
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再增43個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(5日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該43個地方的人士，須於明日至後日(6日至7日)期間進行病毒檢測。
另外，截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來2周尚餘約97%預約名額，政府明日將於柴灣興華(二)邨及愉景灣消防局側空地增設流動採樣站。
涉及多宗病例的地點如下：
1.柴灣興華(二)邨裕興樓
2.柴灣漁灣邨漁進樓
3.旺角山東街100號華樂大廈
4.屯門屯門市廣場3座
5.將軍澳日出康城LP6 2座
6.香港仔石排灣邨碧園樓
7.沙田濱景花園4座
8.秀茂坪曉光街32號曉光大廈曉光閣
9.屯門兆麟苑貴麟閣
10.柴灣峰華邨曉峰樓
11.深水埗南昌街80-82號恆達大廈
12.大埔富亨邨亨翠樓
13.大埔汀角路11-13號啟昌樓
14.元朗朗屏邨繡屏樓
15.大圍顯徑邨顯沛樓
16.天水圍天恒邨恒通樓
17.大埔大元邨泰榮樓
18.將軍澳Savannah 5A座
19.旺角花園街232-242號黃禮賢大廈
20.元朗洪水橋洪堤路2號錦珊園
21.鴨脷洲海怡半島海逸閣
22.中環卑利街69-71號英邦大廈
23.鴨脷洲海怡半島海昇閣
24.長沙灣福榮街201號The Campton
25.沙田沙田第一城45座
26.愉景灣頤峰菘山閣
27.黃大仙竹園南邨趣園樓
28.深水埗荔枝角道63-69號荔枝角大廈
29.大埔新峰花園16座
30.元朗蝶翠峰第五期尚悅‧嶺2座
31.薄扶林寶翠園3座
32.上水天平路50號安盛苑
33.沙田駿洋邨駿湖樓
34.大角咀槐樹街6號麗華閣
35.大埔汀雅苑雅文閣
36.灣仔愛群道28號愛群閣
37.黃大仙消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍B座
38.鴨脷洲海怡半島怡翠閣
39.牛頭角得寶花園H座
40.將軍澳東港城3座
41.堅尼地城龍華街9號香港大學賽馬會第三學生村(日新學院、信興學院、志新學院及立之學院)
42.大埔怡雅苑怡達閣
43.大埔大埔廣場地下71-72號舖沙隴餐廳
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease