政Whats噏：何珮珊帶隊遊禁區　青年學員眼界大開

港府因應「北部都會區發展策略」，同埋為咗推動沙頭角及新界東北旅遊發展，今個月起開放原本屬於禁區嘅沙頭角碼頭畀旅行團進入。海關關長何珮珊、副關長陳子達今日(5日)仲帶住一班香港海關青年發展計劃(Customs YES) 嘅理事同學員，參與沙頭角禁區開放試驗計劃第一日嘅文化生態導賞團。喺天公作美下，順利完成咗今次嘅旅程，亦令一眾學員大開眼界㖭。

何珮珊、陳子達聯同Customs YES管理委員會3個理事，包括陳建強醫生、湯文龍律師及歐楚筠女士，帶領住一班Customs YES學員率先參與文化生態導賞團。佢哋先喺新建地標「沙頭角之角」「打卡」，喺沙頭角東隅遠望深港美景，之後喺碼頭搭船去荔枝窩同吉澳，將沿途嘅靚景盡收眼底，體驗生態旅遊，感受嗰區獨特嘅歷史文化，經歷一個難忘嘅旅程。

成為禁區70年嘅沙頭角碼頭喺上個禮拜五(3日)起開放畀旅行團，港府高層同旅遊業界嗰日一齊出席咗開放儀式。首階段會開放3個月，不過只係喺周六、周日及公眾假期開放，已經有大約156團報名，旅議會選出咗26間旅行社舉辦本地遊，但行程就唔包括中英街。