九巴疫下擴軍　擬年內招聘1300人

疫情放緩下各行業逐步重啟招聘計劃，九巴宣布本月將舉辦多個招聘活動，目標年內招募逾1,300名巴士車長及前線員工，以新血應付業務發展及恒常流失。就近年愈來愈多大學生入行，有過來人奮鬥10年晉升成為高層，指「紅褲子出身」能打好基礎，有助管理層與前線溝通；有人亦由車長躍升至車務經理，視巴士業務如自己生意，憑經驗提升巴士服務表現。

去年入職的九巴車長中，平均每10人就有一位擁大學或以上學歷，較以往多約一倍。九巴助理車務總監（西部）楊晉瑋，大學主修酒店管理，惟2008年畢業正值金融海嘯，眼見酒店及旅遊業不景，只好轉行任職九巴督察，職責是協助車長應付突發事件，例如投訴、封路及交通意外等。他坦言入行時未想過長做，但工作晉升機會大，僅一年多後經內部晉升為車務主任，並在13年內前後升職6次。楊稱，晉升快歸功於前線工作經驗打好基礎，他現時需管理數以千計人手、車隊編配，但仍會定期擔任兼職車長，甚至在第5波疫情人手最短缺時每日出勤。

現時33歲的龍運助理經理(車務)冼志聲同樣由低做起。他大學畢業後投身保險業10年，惟「搵得多洗得多，儲唔到錢而迷茫」，故他於2017年毅然卸下西裝，改穿車長制服出勤。他坦儘管保險業收入多超過兩倍，入職九巴初時家人亦有微言，但他每逢想起首日工作剛好是颱風天，接載乘客安全往返機場，指「份工好有使命感」。冼稱，現時工作主要管理車隊，而他視為自己生意般看待，並憑前線工作經驗改善服務。九巴人力資源部主管呂鳳娟指，九巴疫情下吸引不少打工仔入行，例如有機師落地轉做車長，惟各行業逐步復甦，難免部分人將重操舊業。她期望明起兩日的東涌招聘日，以及今月18日、23至23日於九龍灣車廠舉行的招聘日能追趕進度，年內招聘1,200名車長，及逾百名站長、維修員。