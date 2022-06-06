東方日報A1：垃圾圍港　膠樽塞爆海岸

港府懶理垃圾圍港，導致飲品廢膠樽塞爆海岸。有環保團體過去一年在本港的海灘岸邊檢到超過4.3萬個廢膠樽，數量為歷年之冠，較上一年飆升逾3.2倍，最誇張的一個地點檢獲逾1,900個廢膠樽。團體亦按膠樽品牌分類，發現有約3.6萬個包括香港及內地生產的飲品，繁體及簡體字包裝各佔大約一半。立法會議員倡政府部門主動清理海岸垃圾，不應假手於環團，亦盼下屆政府加快就飲品容器生產者責任立法，並加強與內地防治海上垃圾。

環團綠惜地球整理由2020年11月至去年11月，到全港62個地點進行116個膠樽品牌的調查數據，地點北至鴨洲、吉澳，南抵蒲台島，東及鹹田灣、西貢白腊仔，西達龍鼓灘及大嶼山的分流。每次平均檢獲311個廢膠樽，最多的鹹田灣更達1,913個，總共檢獲廢膠樽達43,726個。數量較2019至2020年度同類行動的10,349個，上升逾3.2倍，亦遠超2018至2019年度的14,236個，打破歷屆紀錄。團體將廢膠樽品牌按數量列出後，排首位是以華南為主要銷售市場的內地品牌，本港兩個集團品牌分列二、三位，另一在港上市的內地品牌就排第4。

這些飲品膠樽涵蓋本港與內地品牌，環保署2015年發布的《香港海上垃圾的源頭及去向調查》報告，指本港海洋垃圾只有5%來自內地。惟今次調查結果顯示，印有繁體字和簡體字的膠樽品牌比例相若，分別佔49.3%及48.4%。團體亦把水類 （礦泉及蒸餾水等） 和非水類 （例如汽水、茶類、運動飲料等）容器進行統計，兩者分佔66% （23,105個樽）及34% （12,009個樽），顯示廢膠樽垃圾側重於飲用水類商品。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗指，現時香港飲品膠樽回收率長期處於低位，3間本港品牌曾承諾2025年回收70%賣出的膠樽，惟有龍頭品牌去年只回收了15%。而內地飲品商在廢膠樽議題上亦責無旁貸，他建議港府就海洋垃圾和廢膠樽等環境議題加強粵港合作，兩地政府及生產商也應共同協作解決區域污染問題。

劉又指，生產商有自主權選擇哪種容器盛裝飲品，惟「市民冇得揀」，而源頭減廢成本遠低於事後回收，故生產商更應主動進行源頭減廢，訂立進取的回收目標和定期公布回收數據。綠惜地球就建議港府應加快塑膠飲品容器生產者責任計劃（PPRS）的立法進程，並參考韓國由政府訂立回收率目標，若企業無法達成則須受罰。另外，港府亦可提高市民參與回收的誘因，例如參考德國為每個膠樽收取不低於1元的按金，提升回收率。

「韓國政府要求生產商整1,000萬包薯片要收番1,000萬個包裝袋返嚟，唔係就要罰！」立法環境事務委員會委員郭偉强指，本港一直受海洋垃圾困擾，政府部門需加強清理，源頭減廢，以至生產者責任制問題，惟政府推搪稱大多數飲品為進口產品難以規管，他建議下屆政府可參考韓國要求生產者主動回收的方向去研究立法，若任由生產者只生產不回收，就予人一種為他們「執手尾」的感覺。

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