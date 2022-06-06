東方民調：港府與民為敵 　議員促檢視分配流程

《東方日報》為民請命，跟進公屋單位空置問題，報道刊登後引起各界極大回響，市民紛紛報料稱多區都有空置公屋，包括牛池灣彩虹邨、大埔廣福邨、觀塘順利邨及柴灣興華（二）邨等，大部分丟空逾一年。議員炮轟港府處理空置公屋歎慢板，促請房署檢視分配公屋流程；有團體斥政府無善用公屋空置單位資源，建議將空置公屋改建成中轉房屋。

東網記者早前視察觀塘重災區，當中發現和樂邨就有12個單位丟空，報道引起巨大回響，有市民報稱彩虹邨不少單位至少丟空一年以上，估計全層30、40戶，至少有3至4個單位丟空，數年未見有新住戶。另有廣福邨居民亦指邨內有不少「空屋」，無冷氣機又無居住痕迹，估計該邨空置單位涉數十間。

現成公屋遭丟空，新屋邨遲遲未落成，輪候公屋時間愈來愈長。一般申請者和長者一人申請者的平均輪候時間分別為6.1年及4.1年，同創1999年以來新高。港府提出與非政府組織興建過渡性房屋來「止咳」，撥款116億港元目標提供21,589個過渡屋單位，但至今已投入服務的單位僅5,215個，遠水難救近火。