東方民調：房署跟進「空屋」敷衍塞責　加劇輪候時間

全港不少公共屋邨被揭多個單位空置多時，本報頭版報道後引起全城報料，各區屋邨有大量「空屋」。不少基層被迫住天台屋、劏房，公屋輪候時間亦屢創新高，「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者直斥房屋署「大嘥鬼」，浪費珍貴公屋資源，批評政府房屋編配政策失敗，無急市民所急，善用空置單位。受訪者又指摘官員尸位素餐，造成「有人冇屋住，有屋冇人住」荒謬局面，公屋輪候愈等愈長，房署為罪魁禍首。

「東方傳媒民意調查」於上周五以手機東網APP成功訪問411名18歲或以上市民，結果顯示，對於大量公屋單位被丟空，54%受訪者批評房署「大嘥鬼」，浪費資源；21%直斥無加入特快公屋名單，加快流轉。遭傳媒大肆報道後，房署只回應單位短暫空置屬編配流程，46%斥當局未體恤民苦，跟進欠積極；34%斥敷衍塞責，無物盡其用；17%炮轟當局「踢都唔郁」，與民為敵。

公屋輪候時間屢創新高，升至6.1年，37%受訪者認為，當局應重新檢討編配公屋流程；36%指摘房策失敗，建屋量追落後；25%直指房署罪魁，有屋冇人住。政府目標提供逾兩萬個過渡屋，但目前僅逾5,000個單位可用，43%批評當局無善用空置單位；34%斥遠水難救近火；19%形容是杯水車薪。申訴署曾力數房署無研究將公屋閒置儲物室改作住宅，40%受訪者直指，當局無急市民所急；35%斥官員尸位素餐。