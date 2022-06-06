本地中醫成就獲國際肯定　浸大學者膺歐洲科學院外籍院士

中醫及中藥近年發展迅速，本港除了將有中醫醫院投入服務外，本地中醫人才的成就亦獲國際社會肯定。香港浸會大學中醫藥學院院長呂愛平，獲歐洲科學院選為2022年度外藉院士，以表揚他在系統醫學方面多年來的卓越學術成就。

呂愛平曾發表超過500篇學術論文，共被引用達1.9萬次，其研究成果獲得60多項國際及國家發明專利，並有超過30本著作。他的研究主要集中於中醫藥的轉化研究，包括為類風濕關節炎的病症再分類和治療方案作藥理和臨床評估，並以中醫藥為基礎研發新藥物。特別在骨及關節疾病方面，他以中醫藥及現代科技概念為基礎，針對疾病再分類和綜合療法的精準醫學研究，取得傑出成就。他亦是世界頂尖的適配子醫學轉化和藥物研發科學家，由他首先發現能以Sclerostin loop3為標靶作治療用途的適配子，已獲美國食品藥物管理局的「孤兒藥」認定，以評估其在成骨不全症中，促進骨骼形成的治療成效，他亦率先研發出一種適配子「紫杉醇偶聯物」，目前正被開發為抗癌療法。

歐洲科學院成立於1988年，是一所在歐洲有廣泛代表性的科學、人文和文學學院，致力推動人文、法律、經濟、社會及政治科學、數學、醫學，以及所有自然和技術科學等學術範疇力臻卓越。該學院的4,500多名院士均為頂尖的科學家和學者，當中包括72位諾貝爾獎得主。