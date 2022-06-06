9人涉圍理大期間油麻地暴動　3人認罪押後判刑

警方於2019年11月18日封鎖香港理工大學，有網民發起行動「圍魏救趙」，理大附近發生暴力衝突，警方在油麻地拘捕共213人。當中9人被控暴動罪，案件今天（6日）在灣仔區域法院開審，其中3名被告承認暴動罪。法官謝沈智慧把該3人的案件押後至7月11日，等候聽取辯方求情，期間3人須還押。至於餘下6人則否認控罪，並於今天開審。

9名被告依次為陳子謙（24歲）、陳彥宏（17歲）、張穎瑜（19歲）、朱國智（27歲）、朱盛軒（25歲）、杜文曉（17歲）、高天祐（18歲）、郭曉泰（31歲）及林鳳芝（18歲）。陳子謙、朱盛軒及郭曉泰今天承認暴動罪。3人承認的案情指，自2019年11月11日起，大批示威者進佔香港理工大學，警方其後設防封鎖理大。及至同年11月18日，網上有人呼籲上街聚集、「營救」理大內的示威者。約晚上10時，警方抵達加士居道並組成防線，且向北往彌敦道方向推進，期間有示威者向警方投擲汽油彈等雜物，警方約半小時後抵達文明里一帶，雙方在彌敦道與窩打老道交界對峙。

案情續指，示威者大部分穿黑衣、戴口罩或防毒面罩，亦有人戴頭盔、護目鏡等，有人用雷射照向警方及投擲汽油彈，警方估算數量達250枚。至近11時半，警方展開圍捕行動，有人逃向咸美頓街方向，亦有人由彌敦道嘗試轉入碧街近油麻地站A1出口逃走。警方封鎖區南至北為窩打老道、咸美頓街及碧街一帶，最终成功截獲213人，包括陳子謙、朱盛軒及郭曉泰。案中有4名警察在執勤時受傷，其中3警因馬路的汽油彈殘餘物而滑倒，分別導致右手手指、右肩及左腳受傷，另一警員在制服示威者時，被其手持的玻璃樽碎片割傷。

案件編號：DCCC 751/2020