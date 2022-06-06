南韓免隔離入境需簽證　市民通宵輪候「摸門釘」

南韓將於6月8日全面開關，接受海外人士免隔離入境，有苦候逾兩年的港人早前已訂好機票準備「回鄉」！然而，南韓政府已取消香港人免簽證安排，港人入境南韓必須申請短期訪問簽證規定(C-3)，有市民今早(6日)7時到領事館排隊申請簽證，甚至有人通宵輪候以求盡快取得簽證，領使館人員宣稱不再接受即場申請，着她必須網上預約登記，否則會「保證」延後批出她的申請，令她為之氣結，批評當局安排混亂。現場至少30人「摸門釘」，或因簽證批出無期而令旅行美夢泡湯，隨時要賠上已訂的本港隔離酒店費用。

今早到南韓駐香港總領事館申請旅行簽證的吳小姐向東網指，她已預訂6月18日的機票往南韓，預計玩8日7夜後再回香港隔離，已訂好兩地的酒店，期望終於可到南韓放鬆心情，即使得知現時前往南韓需要簽證，她亦準備好所需文件，一早到大使館排隊。她指現場有約30人如她一樣等候，有3名中年市民更是昨晚11時多已在場通宵輪候，然而到了早上9時，領使館職員對在場人士稱，今日起不再接受即場申請，全部人需要透過網上預約。

吳頓時向職員理論，豈料遭到對方不禮貌對待，聲稱她們可以選擇即場做簽證申請，但批出的時間一定比起網上申請的7個工作天為長。然而，吳與在場人時極力搜尋亦找不到相關預約的網站，領使館網頁亦無連結或公告，批評資訊不清，現時距離起飛的日子不遠，坦言已打定輸數，轉飛他地或索性取消旅行，而為了回港隔離7日而訂的酒店，亦恐要賠上訂金，旅行不成一肚氣，她苦笑指在場的人士都突然很討厭南韓。東網記者翻查領使館網站，在其社交平台上發現相關公告，該公告是今日上午約11:36分發布。東網正就事件向南韓駐香港總領事館查詢，正待回覆。