《香港01》大股東于品海任海外公司擔保人　遭入稟追討逾3.78億元

《香港01》母公司南海控股之主席于品海，由於為一間海外公司出任擔保人，而有關公司就因債券違約，欠下一間與建設銀行有關的公司逾3.78億港元。該債權人公司於上周四（2日）入稟高等法院，向上述海外公司、另一間本地公司及于品海追討有關欠款。

本案原告建銀國際海外有限公司，3名被告依次為英屬維爾京群島公司Pippen Limited、香港公司大地控股有限公司、以及于品海。據原告在入稟狀透露，它持有Pippen於2017年3月24日發行的債券。據債券條款，Pippen要在2021年3月24日，向原告償還3.84億港元。至於大地控股及于品海就於發行債券的同日，與原告訂立擔保契據，就Pippen發行的債券出任擔保人。

原告表示，Pippen在還款到期日違約，未有向原告支付上述的3.84億港元，之後亦只零星償還了約3700萬港元利息和部分本金。截至入稟時，它欠原告的金額約3.78億港元。原告因此要求法庭頒令，要上述3被告還清有關欠款，加上每天約18.6萬港元累積上去的利息，以及本案之訟費。

案件編號：HCA 659/2022