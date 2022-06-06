11人否認参與2019年9月政總暴動　控方指眾被告非路過且穿黑衣

2019年9月29日有示威者在銅鑼灣發起遊行，隨後更包圍金鐘政府總部，有人掟汽油彈和雜物，警方以水炮車和催淚彈驅趕，拘捕大批人士，並控以暴動罪。其中11人不認罪，今（6日）在區院由控方讀出開案陳詞。控方指11人並非路過，他們身穿黑衣，帶備不是日常會攜帶的物品，加上部分曾逃跑或反抗，顯示他們曾參與暴動。

案中11名被告依次是張偉青（21歲，無業）、張凱欣（18歲，學生）、張銘彦（23歲，電腦技術員）、林卓軒（18歲，學生）、馮浩軒（26歲，文員）、何滿恆（19歲，學生）、鄭曉容（18歲，學生）、16歲姓梁學生、謝梓健（21歲，無業）、李穎欣（21歲，學生）及蘇家玉（21歲，學生）。他們被控於2019年9月29日，在金鐘夏慤道政府總部外一帶參與暴動。

控方開案陳詞指，當日有大批人士由崇光百貨對開出發，沿軒尼詩道往金鐘方向遊行，而警方並無發出不反對通知書。至下午4時許，約500名示威者在政總外集結，他們佔據車路，有人投擲汽油彈到政總、有人用巨型橡筋作投射器投射硬物，亦有人用雷射筆照射警方。警方發出警告、發射催淚彈，並出動水炮車驅散。示威者使用雨傘及自製器具阻擋，退到對開行人天橋，繼續與警對歭。警方隨後在附近拘捕11名被告，他們均身穿黑色裝束，分別攜有手套、護目鏡、生理鹽水等。控方指眾人均非路過，從其衣着及裝備等均顯示他們有參與暴動。

案件編號：DCCC 239/2021