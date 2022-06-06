港大研發遙距監察系統　毋須赴國內廠房可掌握工序進度

為了大幅縮短樓宇建造時間及減少人手應用，「組裝合成」建築技術近年於香港大行其道，港大建築學院團隊研發的電子化質量檢測2.0系統，名為「易檢達」的移動應用程式(APP)因此應運而生，透過該系統可令監察過程遙距進行，承建商毋須再像以往般派出大量人員往國內進行檢測。是次技術亦全面應用於港大在黃竹坑學生宿舍「組裝合成」的先導項目。

易檢達系統主要透過3個工具，包括智慧地址牌系統、i-core的Gps技術及二維碼「出世紙」，讓部分持份者毋須親身上國內廠房，便掌握所有樓宇組件的檢測及追蹤有關方面的運輸。在使用流程方面，當某個施工活動完成時，承包商只要按電子程式上的檢測清單，記錄檢測數據，即時上載檢測結果和照片便可。之後，相關認可人士和屋宇裝備督察便會要求承包商在實時視頻監督下對建築進行覆查，一旦符合標準，相關審批人士便可以對檢測記錄進行電子簽名。此外，易檢達是採用雙因素認證（即密碼指紋）來核實檢測員的身份，大大提升防偽度。

港大房地產建設學系呂偉生教授表示，所有檢測信息包括上載的照片和文件，相關人士的簽注等不可篡改，因此每個流程的責任人均可問責，每個環節亦具可追溯性。若發現任何不一致或不符合規定的情況，可要求承包商重新檢測。他又指2座17層高的黃竹坑宿舍，大部分組件主要在國內生產，以往可能要派出20至30人往國內進行鑑測，但透過易檢達，人手可減至約6人。而宿舍亦預計2023年第二季度落成，估計可提供1,224宿位。