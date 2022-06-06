初選案47人被控串謀顛覆　法院續處理交付程序

西九龍法院今繼續處理泛民47人初選案的交付程序。

前年發起或參與民主派「35+」初選的47名人士涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，案件早前於西九龍法院展開交付至高院的程序，其中17名被告於上周三（1日）已完成交付程序，今早（6日）國安法案件指定法官、主任裁判官羅德泉將另外27人一併交付上高院審理。案件下午繼續，再處理餘下未完成交付程序的3名被告之事宜。

本案共47名被告，同被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。法庭今日完成戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉及王百羽共27人的交付程序。目前只餘下吳政亨、袁嘉蔚及吳敏兒仍未完成交付程序。

至於上周一已完成交付程序的17名被告分別為鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、伍健偉、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、林景楠、柯耀林、李予信及余慧明。

案件編號：WKCC 813/2021