資深鐘錶收藏家吳立基否認逃稅　控方指漏報逾646萬元收入

資深鐘錶收藏及鑒賞專家吳立基涉嫌於2003年至2014年期間，在12份報稅表中漏報其名下公司的營業額，及在3份報稅表中漏報其所持停車位的租金收入，涉及逃稅逾82萬港元。吳立基共被控15項蓄意意圖逃稅罪，吳否認全部控罪，案件今（6日）在區院開審。控方開案陳詞指，被告的公司與另一公司簽約發行《名錶傳奇》時，收取廣告費1,133萬港元，惟被告涉案報稅表中，漏報約共642萬港元營業額，且漏報逾4萬港元車位租金收入。

被告吳立基（59歲）、報稱商人。被告共被控15項蓄意意圖逃稅而在根據香港法例第112章《稅務條例》須提交的報稅表中漏報原應申報的款項。控罪指，被告於2003年至2014年期間蓄意意圖逃稅，而在2002/03至2013/14課稅年度的12份報稅表中，漏報建基保安工程公司共6,426,823港元的營業額；及於2012年至2014年期間，在2011/12至2013/14課稅年度的3份報稅表中，漏報大埔道爾登豪庭地庫一個停車位的租金收入，涉及租金共40,167港元。

控方開案陳詞指，被告於1993年至2016年為建基保安的獨資經營者；建基保安與騰傑國際有限公司在2002年8月簽訂出版《名錶傳奇》季刊的合約。建基保安負責尋找廣告客戶，騰傑國際則負責發行，建基保安會收取廣告費總收入4成。《名錶傳奇》自2002年8月至2014年3月底一共發行了53期，廣告費總收入約為2,840萬港元。騰傑國際於2002年8月至2014年3月期間以支票支付建基保安合共1,133萬港元，惟被告在涉案12份報稅表中，漏報了其中約642萬港元，逃稅約81.9萬港元。另外，被告於2011年6月至2017年11月期間，亦是上述爾登豪庭某停車位的全權擁有業主，並於2011年11月至2013年11月，先後以月租2,000及2,100港元出租。惟被告在2011/12至2013/14課稅年度的3份報稅表中漏報上述租金共約3萬港元，逃稅3,344港元。

案件編號：DCCC 57/2021