「童樂居」虐兒事件全城憤怒　社署扣減180萬元撥款

《東網》早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」員工涉嫌虐童，至今共27名女職員被警方落案起訴，2名高層包括該會總幹事蔡蘇淑賢，及童樂居院長崔惠英事後請辭。消息指，社會福利署決定因應事件扣減香港保護兒童會的撥款，涉及約180萬港元，佔總資助額2%。

「童樂居」虐兒事件令人髮指，引起社會激烈回響。社署認為，如有任何受資助的非政府機構未能按有關規定達至合理的服務表現水平，署方均可考慮終止或扣減撥款，而「童樂居」在去年12月發生的虐兒事件，為嚴重違反服務質素標準有關保護服務使用者免受侵犯的要求。基於多名兒童被安排入住醫院接受檢查，期間「童樂居」沒有為他們提供所需的住宿服務，社署決定扣減香港保護兒童會的撥款。翻查社署資料顯示，2020至2021年度，該機構獲社署資助逾8,800萬港元，而蔡蘇淑賢年薪為159.7萬港元，98%由整筆過撥款支薪。

獨立檢討委員會其後公開調查報告，揭示童樂居職員粗魯對待兒童已成為「習以為常的文化」，管理層沒有意識到事情的嚴重性，形容「不能接受」，並建議童樂居的所有幼兒工作員需有序撤換。