受移民潮衝擊　中小學及幼稚園本學年流失逾3萬名學生

本港經歷移民潮，學界面對學生及教師流失。教育局更新各個學習階段的學生人數統計數據，中小學及幼稚園本學年共流失超過3萬名學生，而公營中小學各級亦有過千名的學生流失。教育局指，預計未來學齡人口持續下跌的情況是結構性而非過渡性，跌幅可能比原先估計大。

教育局日前更新幼稚園及中小學教育的統計，截至去年9月中，即本學年開始時的學生人數，東網比較上學年同一批學生的數據，發現全港共流失約30,515名學生，較上學年流失的約21,000人，增加約45%。若以不同學習階段而言，中學的學生流失情況最為嚴重，除了中一有新生入學令該級人數有增加外，其他級亦有大幅的學生流失，累積流失逾萬人。若以地區劃分，18區以中區、西區及灣仔的學生流失量最多。

教育局指，中小學學位需求受多項因素影響，除了本港適齡學童人口，亦包括跨境學童數目、適齡新來港學童數目等。由於預計未來學齡人口跌幅可能比原先估計大，必須及早訂定長遠措施，以應對學位過剩的情況，而以往採用過渡性的紓緩措施未必適用。局方又指，一直關注學生人口變化為公營中小學學位相關規劃及業界所帶來的影響，就此一直與業界保持緊密的溝通，並採取不同措施以應對年與年之間各學校網的學位需求變化，務求在學位需求上升時確保有足夠公營學位供應。而在學生人口下降時，在有足夠資源的情況下，推出相應的紓緩措施以減低學生人口過渡性的變化對業界所造成的衝擊。