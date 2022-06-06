今增543確診　包括86宗輸入個案　多2宗BA.2.12.1病例

第5波新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(6日)新增543宗確診，包括86宗輸入個案，42宗在機場發現。過去24小時沒有新增死亡個案。多2宗懷疑Omicron BA.2.12.1變種病毒個案，包括1宗懷疑與太古城麥當勞群組有關。

BA.2.12.1個案方面，其中1宗個案涉及早前一家四口、居於太古城翠湖台鄱陽閣的個案，病人曾於上周日(5月29日)去過中環威靈頓街15B號「Cafe Crepe」，該食肆的1名員工經快測中招，最後一日上班為上周日，同樣懷疑感染BA.2.12.1；另一個案則是居於太古城高山台怡山閣的早前患者家人。另外，張指出現時有兩、三宗個案屬殘餘病毒二度感染(復陽)，距離上次確診超過3個月，病毒基因分析為BA.2.12.2。

此外，現有爆疫院舍中，有1間安老院舍新增1宗個案，涉及1名職員，有7名院舍院友須檢疫，該院舍早前已於4月出現病例。昨日(5日)公布的瑪麗醫院矯形及創傷病房有護士染疫，1名病人昨日驗出病毒但病毒量低，今日再做核酸檢測未發現病毒，相信昨日驗出殘餘病毒。另有3名醫生正進行檢疫，快速檢測沒有染疫。今日多204宗學校呈報個案，涉及147間學校；中環酒吧方面，LINQ增15宗個案，Shuffle多16人中招，該兩酒吧部分個案初步相信為本地個案。