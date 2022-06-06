中環酒吧確診數未止　LINQ多15人中招　Shuffle添16人染疫

本港新冠肺炎疫情持續「500宗水平」橫行，而今日(6日)增543宗確診，而酒吧復業後暫時持續有4個群組爆發，分別為中環蘭桂坊的Zentral、The Iron Fairies、LINQ及Shuffle酒吧，相關個案繼續增加。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，LINQ酒吧再增15宗個案，累計93人染疫，有32、54人分別於27或28日到訪，另有7人兩日均有到訪，45個樣本的初步基因分析中，沒有人帶L452Q，或是本地流行病毒株。

Shuffle酒吧群組亦再增16宗個案，包括2名員工、14位顧客，酒吧15名員工中有6人染疫，另有79名顧客染疫。兩間酒吧部分個案經基因分析後，初步相信為本地個案。

張表示，Zentral酒吧及The Iron Fairies酒吧距離爆發當日已有2星期，即使現時再找到個案，都難以分辨是爆疫當日受感染或是在社區感染，故個案數字「昨日已截數」。至於LINQ酒吧及Shuffle酒吧爆疫則是在上月27至28日爆疫，另有個別人士是剛做測試或未有檢測結果，故當局會再繼續追查。