老翁茶記遺手機遭男子偷走　存大量孫仔成長片段　家人上網求助

拾遺不報、將財物據為己有即屬犯法。有網民前日(4日)在社交平台發文，指其家人當晚7時在土瓜灣一茶餐廳遺失手機，經翻看閉路電視後，發現一名穿灰衣的男子檢其手機並取走。由於手機內存有遺失者孫仔的成長片段，網民呼籲街坊朋友協助。

網民表示，事發地點位於美景街的美景茶餐廳，遺失的手機為iphone 8 Plus，發文者強調，手機內存有孫仔極珍貴的成長相片與影片，且沒有其他備份，「非常希望攞番機內資料」。據網民提供的相片及閉路電視片段可見，其家人的手機當時遺漏在椅子上，一名灰衣男疑在用餐後結帳離開前發現涉事手機，確認周圍沒有人留意便坐在同桌鄰近位置，隨後以翹腳掩護，取走涉事手機並離開現場。

有關貼文引起眾多網民關注，紛紛向事主提供建議，「有安心出行的資料，有片，一定報警」、「多數揹得呢啲袋與衣着都係駕駛人士，報了警就可以靠cctv睇舖口一帶的車輛號碼型號」。另有網民認為，灰衣男的種種舉動均事先有準備，「正常人會主動交返畀餐廳負責人處理，但見到佢坐低就冇通知任何人就走咗去，我覺得好明顯係賊」。