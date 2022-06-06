公民科終有送審課本　6本書獲批但未有印刷本

高中新課程「公民與社會發展科」已於本學年中四級推行，惟未有已送審的課本供學校使用。教育局今日(6日)在其網頁「政策正面睇」中提到課本送審機制，指今日上載了公民科的「適用書目表」，當中有5個出版社及6本教科書，惟全部未有印刷本。

局方指，課本評審工作由教育局成立的評審小組進行，評審小組會按照課程指引和課本編纂指引為課本進行評審，並綜合各評審員的主要意見供出版社參考，通過評審的課本會被納入「適用書目表」，供學校參考選用。評審報告提供有待更正之處的建議舉隅，如指出某地圖不準確、插圖誇大/偏頗、不對應課本內容、圖片未有統一地附上文字簡介、某些辭彙用語指意不清或在課本不同部分不一致等建議，惟不會要求出版社以特定的表述方式編寫課本內容。

教育局已多番強調評審報告不會鉅細無遺地列出全部有待修訂的地方，建議只屬部分例子，故會提示出版社在收到課本評審報告後，須重新通盤細閱送審的課本，根據評審報告的建議舉隅，把性質類似的部分作相應修訂。局方強調在公民科課本(主題一)的覆檢程序尚未完成前，出版社嚴禁以任何形式公開課本及其相連學材或教材的任何內容。如有違反，會按違規的嚴重性及出版社的過往紀錄考慮跟進行動，包括發出警告、延後將其課本資料上載至教育局「適用書目表」網頁，甚或暫停接受有關出版社的課本送審一段時間等。