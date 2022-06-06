沙頭角旅團名額料稍後增至500人　開放中英街需與內地協商

邊境禁區的沙頭角上周五（3日）起局部開放，首階段只逢周六、日及公眾假期，每日准6個旅行團共180人經由沙頭角碼頭前往吉澳等外島。沙頭角鄉事委員會主席李冠洪今（6日）出席電台節目時表示，目前計劃實施了三日，整體運作暢順，對本地居民的影響較少，雖有居民擔憂開放後的治安、衞生及交通問題，但普遍仍歡迎計劃。李續指，沙頭角碼頭開放3個月後，若運作順利，或將由第4個月起增至單日500個名額，相信在分時段抵步下，能夠應付增多的旅客。

李冠洪又表示，不少到訪沙頭角的旅客問到何時可開放中英街，惟中英街由於亦屬深圳地區，如要開放中英街，須與內地政府磋商，故暫時不在開放範圍之內，又預計半年或一年後沙頭角墟便可完全開放。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦於同一節目表示，深圳鹽田區政府也很希望發展中英街旅遊，而他作為業界一份子，也希望在較後時間可開放中英街，如果香港居民可透過本地團進入中英街，會令沙頭角及離島行程更豐富。崔又指，當局宣布開放沙頭角碼頭後，不少企業和團體也查詢包團，也有很多市民向旅行社查詢。