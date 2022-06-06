水上樂園全年會籍即日發售　「衝浪先鋒」特設體驗時段

仲夏將至，係時候玩水！海洋公園正式推出水上樂園「全年 Go Splash 會籍」即日起發售，成人盛惠2,280港元，小童則要價1,590港元，並於購買日起計的365天內有效。若在本月30日前在水上樂園售票處、水上樂園網站及Klook網站訂購，大人細路均可享85折早鳥優惠，至於12歲以上全日制學生則享成人會籍8折。會員更會獲贈電子優惠券，於園內餐廳飲食、購買紀念品及租用儲物櫃等均專享折扣優惠。

另有全新項目「Surf Club」體驗，市民可在全港首個室內衝浪設施「衝浪先鋒」於特設的滑浪時段，體驗乘風破浪樂趣。體驗時段每節為488港元，市民可在周六早上8時至11時，包括開園首1小時獨家使用「衝浪先鋒」。此外，另加150港元可升級至水上樂園門票，全日玩盡水上樂園其他設施。若在本月30日前訂購可享9折的早鳥優惠。

另外，適逢海洋公園45周年，公園推出「 見『字』有賞」優惠，市民於本月30日前，如香港身份證號碼帶有「4」、「5」兩個數字順序相連排列，即可享水上樂園門票半價優惠；有「4」或「5」字亦可享門票8折優惠。