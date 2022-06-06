2學生認中環拆花槽欄杆堵路　判入勞教中心及教導所

2019年11月13日大批示威者在港島區聚集及堵路，多人被控參與暴動或非法集結。2名男學生被指當日在中環拆毀花槽欄杆用作堵路，他們早前承認參與非法集結罪，區域法院暫委法官黃士翔今（6日）判處2人分別進入勞教中心及教導所。黃官指案件發生於商業中心區，非法集結亦非即場發生，更有堵路行為出現，兩名被告響應網上呼籲到場參與，必然知道目的為影響中環一帶交通，性質嚴重，在平衡更生及懲罰阻嚇後，決定作此判刑。

2名被告依次為鄭溢（19歲）及李崇希（20歲），均報稱學生。他們共同承認1項非法集結罪，控罪指他們於2019年11月13日，在中環畢打街一帶，連同其他身份不詳人士參與非法集結。李原本面對多1項在非法集結中使用蒙面物品罪，但獲存檔法庭不予起訴。辯方指2人當時受社會氣氛及朋輩影響犯事，現已後悔，李因身體狀況不適合勞教中心，一度請求法官再索閱其他報告以作考慮，惟法官考慮後，將鄭判入勞教中心，李則判入教導所。

法官指逾百名示威者當時與警方對峙，又不理警方警告及不斷叫囂，他們所叫喊的口號容易引起群眾情緒，令發生暴力的風險增加。示威者又大部分身穿黑衣及打傘掩護，有備而來，兩名被告被捕時亦被搜獲護目鏡等裝備，鄭更有一件印有記者字樣的背心，他們的工具衣着分別可助自己或他人隱藏身份，並有份拆毀欄杆堵路，罪責並非輕微。法官考慮到2人年輕，平衡更生及懲罰等，將2人判入院舍。

案件編號：DCCC 611,612/2020