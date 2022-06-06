古思堯計劃冬奧開幕日抬棺材抗議被捕　否認煽動罪案件開審

社運人士古思堯涉嫌打算在今年北京冬奧開幕日，抬自製棺材到中聯辦外示威抗議，但當日清晨在行動前已被警方國安處拘捕。古否認企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的行為罪，案件今天（6日）在西九龍法院開審，由國安法指定法官、主任裁判官羅德泉審理。據案中承認事實提及，警方檢獲一個1米多高且塗上金漆的棺材，棺身有多行用墨水寫上的句子，包括「民主人權高於冬奧奧運」及「國安法/食屎多發達」等。

報稱兼職船隻維修員的75歲被告古思堯，被控一項企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的行為罪。控罪指他於2022年2月4日，在香港企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的行為，引起對中央或香港特別行政區政府的憎恨、藐視或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制的事項，引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，以及慫使他人不守法或不服從合法命令。

控方讀出國安處警員張建成（譯音）的口供，內容指當日早上近6時，警方帶同搜查令前往古的住所，見近門口處擺放一個棺材。古家的木門虛掩，警方推門進入便見古坐在家中，於是將他拘捕。除了發現棺材外，警方亦在後樓梯發現一批工具及油漆，古指其中一罐油漆正是用於為棺木塗色。據控方讀出前社運人士符偉樂的口供，內容指今年1月符與古見面時，古表示他有意在年初四（2月4日）抗議冬奧，符逐應古的要求，幫他製作採訪通知且發送給多間傳媒。符被警方查問時，稱他認為棺材上句子的用意是批評及想結束中國政權，以及表達「國安法」實施的不滿。

案件編號：WKCC 481/2022