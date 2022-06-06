擬進一步採用組裝合成法　房委會料建約2萬個單位

立法會房屋事務委員會今日(6日)召開會議，討論有關的「組裝合成」建築法項目、「設計及建造」採購模式等議題。房委會指，計劃進一步採用組裝合成法，興建約2萬個單位。

房屋署副署長(發展及建築)梁健文表示，2萬個單位主要是興建在新發展區，而組裝合成法建屋需有要滿足前設需要，要在交通網絡限制比較少和具備臨時儲存空間的地方進行。 議員吳秋北認為組裝合成法並非新技術，業界一向有採用，擔心組裝合成法未必能夠提高建議效率，亦無法降低建屋成本。 梁健文回覆指，相信在使用組裝合成法初期成本會較高，因為市場尚未適應新的生產方法，同時需時設立廠房以滿足需求。不過，他相信，當市場大規模應用新技術的時侯會降低。議員盧偉國又批評現時建屋計劃「頭輕尾重」，未來5年只能達10萬左右的公屋單位。他認為建築方法非「關鍵瓶頸」，影響建屋量的「關鍵瓶頸」在於覓地。

房委會現時在3個公共房屋項目採用組裝合成法，包括觀塘德田街、東涌第99區以及安達臣道石礦場其中2個地盤，預計合共能提供約2,000個單位，最遲2027年前完工。