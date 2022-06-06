6男女涉2019平安夜非法集結　女教師認罪6.20判刑

2019年平安夜全港多區商場有人發起「和你Shop」示威，5男1女被指當晚在旺角朗豪坊非法集結。事隔逾2年後，6人被控參與非法集結及襲警等共8罪。6名被告今天（6日）在西九龍法院進行答辯，任教師的女被告承認1項非法集結罪及2項襲警罪，須還押至6月20日判刑。其餘5名被告否認控罪，主任裁判官徐綺薇將案押後至7月18日作審前覆核，5人續准以原有條件保釋。

6名被告依次為案發時22歲的女教師蔡芷珺、35歲文員羅家強、23歲電梯維修員馮志威、21歲電梯維修員梁宇正、23歲男侍應崔泓力及18歲學生麥承軒。控罪指，6人於2019年12月24日在旺角亞皆老街8號朗豪坊4樓中庭與其他人一起參與非法集結。另外，蔡被控於同日同地襲擊警員10186及警長33641；羅被控故意阻撓及抗拒警署警長50203；馮被控抗拒警長48519；梁被控故意阻撓警員20294；麥被控抗拒警員10186。

女被告承認的案情指平安夜前夕，網上有人煽動他人在平安夜發起「和你Shop」示威及建議破壞目標商舖後，隨即扔掉錘仔等工具。案發當日警方收到報案，於是派警員到旺角朗豪坊「Starbucks」調查刑事毀壞案件。當時有超過100名黑衣示威者在場並包圍到場的警員、高呼反修例及反警察口號。警員在「Starbucks」及「火車頭越南餐室」之間，宣布現場為非法集會，並進行驅散。蔡站在示威人群前方，用杯向2名警員潑啡色液體，另一名警員見狀大叫「襲警」及「停手」。其後警員捉住被告，但有人出手阻止警員拘捕她，隨後被告再被警方拘捕。辯方求情指，被告是因情緒失控導致犯案，又指被告在去年考獲幼兒教育學士，因今次案件，將會面對紀律聆訊，可能會失去教席。裁判官指被告面對的控罪十分嚴重，從涉案片段所見，被告公然挑戰警方，用液體潑向警員，挑動現場情緒，因此即時監禁是無可避免，但決定先提取背景報告以考慮判刑。

案件編號：WKCC 114/2022