大埔區議員姚鈞豪被DQ　稱唔捨得街坊及社區

政府去年要求全體區議員宣誓，但由於當時大埔區區議員姚鈞豪正服刑，至出獄逾7個月後，於上周三始獲安排宣誓，惟姚當日傍晚再收到民政事務局來信，指他曾發表「港獨」言論，要求他回覆此舉是否符合擁護《基本法》、效忠特區等法定要求。姚至上周六限期前仍未有回覆，並於今日（6日）收到收到民政事務署的信函，確定其區議員資格被取消(DQ)，宣誓風波6日後終落幕。

姚鈞豪於社交平台貼文，指早已預料會被DQ，故抱着做得一日得一日，「臨冇得做之前可以令街坊開心。」他又指這數天「唔捨得廣福、唔捨得啲街坊、唔捨得個社區。」他續說，「議員」的身份堅持到最後一刻了，但香港人的身份會繼續堅持住的，希望大家無論在那裏都守住自己的身份、文化及社區，因為有很多東西需要傳承下去。

現時大埔區議會網站仍未刪除其議員資料，而政府亦未於新聞網公布相關資料。而全港18區區議會早前已分4批區議員宣誓程序全部完成，連同姚鈞豪，全港共198名區議員參與宣誓，147人成功「過關」，50人被DQ及1名區議員宣誓被存疑後自動請辭。

姚鈞豪前年3月於大埔挑釁及用雷射筆照射便衣警，被控參與非法集結、無牌管有無線通訊器具等罪名，去年8月下旬被判處監禁3個月。當局曾安排他於獄中宣誓，但又取消。