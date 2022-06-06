身患濕疹立志研致敏源探測機　港大醫科生獲獎學金續進修

「創新科技獎學金計劃2022」今日(6日)舉行頒獎典禮，25名被挑選的本地大學生可獲頒發每人最多15萬港元的資助，以到海外、內地頂尖學府交流，或到本地創科公司實習。有獲獎的醫科生希望研發能探測疾病的科技；有學生則希望可透過獎學金去海外大學研習，提升海洋生態保育。

就讀於香港大學的醫科生李懿表示，由於自小身患濕疹，而胞弟亦是嚴重的過敏症患者，她又指自己很明白不少病患親友都因相關疾病曾花費巨額金錢，因此從小便希望研發一部機器可以探測致敏源。李稱得到的獎學金，除了用於學業上進修，亦不排除會用於日後創業發展。

同樣獲獎金、就讀香港科技大學生物科學的4年級女生陸巧澄，未來打算往新加坡繼續學業，並就海洋生態保育方面研習。不過，她指出除了熱愛科學，亦非常熱衷於各中小學校推動學生對科學的興趣，故平時除研習學科，另一愛好便是帶中學的師弟妹出外參加科研比賽。她更憶述當日便是在中學時期遇上啟蒙良師，才造就今日的自己，因此她亦想將這份福氣承存下去。至於另一位獲獎的港大理學士生陳曉筠則表示自己於大學時曾於2020年於香港天文台實習，遂對天氣預測產生濃厚興趣，並預計獎學金會用於海外升學。