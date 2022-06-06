16食肆及酒吧負負人違反防疫規例　遭食環署檢控

食環署近日就防疫條例，與警方在各區加強巡查，發言人今日(6日)表示，過去4天繼續在多區採取聯合行動，對違規的酒吧、其他餐飲場所及若干其他場所的負責人、員工及顧客採取執法行動。當中有10間位於中西區、旺角、黃大仙、北區及西貢的餐飲場所負責人，以及6間位於中西區及旺角的酒吧負責人涉嫌違反指示而被當局檢控。同時向一名涉嫌在其牌照圖則劃定的批准範圍以外地方經營食物業的食肆負責人展開檢控程序。

食環署及警方在本月2日至5日的聯合行動中，共巡查了133間餐飲場所(包括15間酒吧）及27間其他場所，食環署亦另外在各分區巡查了共1,890間餐飲處所（包括70間酒吧）及518間其他場所。4間酒吧及10間其他餐飲場所因違規，須於發現違規情況後的翌日起，在傍晚6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並限制每枱人數上限不多於2人，為期3、7或14天不等；而兩間酒吧則因違規須關閉場所7天。

此外，食環署亦向中環一間餐飲處所的11名顧客及一間酒吧的6名顧客，因涉嫌違反有關群組聚集規定而發出定額罰款通知書。食環署亦於其他餐飲處所向2名涉嫌違反掃描「安心出行」場所二維碼規定的顧客及一名涉嫌違反「疫苗通行證」規定的員工發出定額罰款通知書。