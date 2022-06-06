譴責個別議員譁眾取寵　公務員總工會：博掌聲令人心寒

公務員薪酬趨勢調查報告建議公務員加薪惹起爭議， 而立法會於上周三(6月1日)通過「改革公務員制度，提升政府效能」的議員議案。香港公務員總工會今日(6日)發表聲明，譴責個別議員的不負責任言論，批評當中用詞及發言偏激、主觀武斷，議會淪為單方面情緒宣泄，譁眾取寵、一竹篙打一船人，為博取一時掌聲所作出的不合理負面評論及建議無助社會的團結與公共服務的提升，令人心寒不已。

工會主席馮傳宗在聲明中表示，過去大半年，社會上存在着系統性針對公務員的不合理批判風氣，部分政治人物把施政缺失與一切有關對政府不滿的帳都全歸公務員的頭上，令情況持續惡化。社會各界、立法會、政府以至公務員本身都有責任正視問題的根源，以實事求是態度進行對現況的審視並就當中不實的言論進行有力的澄清。

該工會發出3點聲明，包括對改革公務員制度倡議持正面態度，主張在充分諮詢情況下與時並進，從激勵加強誘因及加快處理不合格公務員兩方面着手改革升遷解僱制；「政府主管當局」盡快向市民及立法會議員全面說明公務員工作、參與抗疫工作實況；議員論政必須基於事實與根據，主觀憶測、不合理不可行的建議以及對公務員以偏概全的評論都是不負責任。