添41地方納強檢　包括馬鞍山李寶椿聯合世界書院

再增41個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(6日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該41個地方的人士，須於明日至後日(7日至8日)期間進行病毒檢測。

另外，截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來2周尚餘約96%預約名額。位於柴灣興華(二)邨的流動採樣站會延長服務日期至本周三。

涉及多宗病例的地點如下：

1.馬鞍山香港李寶椿聯合世界書院

2.鰂魚涌太古城智星閣

3.黃大仙黃大仙下邨龍逸樓

4.觀塘翠屏南邨翠杭樓

5.筲箕灣東欣苑歡欣閣

6.觀塘協和街301號華峯園A座

7.元朗朗屏邨珠屏樓

8.荔枝角美孚新邨第四期百老匯街109至111號

9.北角福蔭道3號海峯園崇峯閣

10.西灣河聖十字徑38號鴻恩大廈

11.香港仔雅濤閣2座

12.青衣美景花園8座

13.荃灣麗城花園3期7座

14.葵涌葵興邨興福樓

15.堅尼地城域多利道9至15號百年大樓1座

16.天水圍天晴邨晴海樓

17.葵涌葵盛東邨盛國樓

18.屯門大興邨興輝樓

19.葵涌石籬二邨石榮樓

20.鰂魚涌太古城興安閣

21.柴灣翠灣邨翠寧樓

22.黃大仙黃大仙上邨耀善樓

23.馬鞍山富輝花園1座

24.香港仔漁暉苑旭暉閣

25.鑽石山星河明居D座

26.秀茂坪秀茂坪邨秀裕樓

27.柴灣興華(二)邨安興樓

28.屯門大興邨興偉樓

29.觀塘安達邨善達樓

30.沙田水泉澳邨映泉樓

31.屯門蝴蝶邨蝶心樓

32.屯門富泰邨秀泰樓

33.香港仔田灣邨田康樓

34.深水埗澤安邨華澤樓

35.鰂魚涌康怡花園E1座

36.紅磡海逸豪園21座

37.新蒲崗采頤花園3座

38.沙田愉翠苑愉頌閣

39.大埔翠和里5號麗和閣

40.藍田康栢苑松栢閣

41.粉嶺欣盛苑欣悅閣