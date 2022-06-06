全港院舍完成檢測　揭逾90宗二度感染個案

新冠肺炎疫情未平，港府早前為加強安老院/護養院防疫抗疫能力，而分階段為全港院舍的院友及員工進行檢測，行動至今日(6日)完成，期間逾18,900名院友接受核酸檢測，除確認90多宗沒有傳染性的殘餘病毒二度感染(復陽)個案外，未再有發現院友新感染個案。

政府發言人表示，長者特別是居於院舍的一群屬最高危群組，是次特別檢測安排共覆蓋約全港800間院舍，曾於是次檢測前3個月內經核酸檢測或快測結果的院友無須檢測，其餘院友均獲安排接受核酸檢測。截至上月30日，衞生防護中心確認約90多宗Ct值高，即低病毒量的感染個案，並已聯絡院舍跟進，全部宗個案均被界定為沒有傳染性的二度感染個案。

發言人續指，政府會繼續為安老院及護養院的院友，進行定期快速抗原測試，並要求所有院舍員工接受每天快速抗原測試或定期核酸檢測。有關措施能加強安老院、護養院及殘疾人士院舍的防疫屏障，並藉此盡早找出隱形傳播者，更有效應對可能出現的第6波疫情或第5波反彈。