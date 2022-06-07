肥胖者減20磅　血壓上壓可降

高血壓跟年紀增長息息相關，不過成年人患病的比例也不容忽視。有醫生形容高血壓為「隱形殺手」，因為有機會引發不同併發症。但根據本港14至15年的人口健康問卷，27%的25歲以上人士有高血壓；65至80歲的患者更升至64%；而美國最近的數字亦顯示，3分1成年人有高血壓。肥胖、飲食中攝取過量鹽都是誘發此病的高危因素。醫生強調，若肥胖人士減肥減20磅，上壓可減5至20度，故建議市民改善生活習慣以免中招。

香港港安醫院駐院心臟科顧問醫生盧家業表示，正常上壓水平為120至130，高於130便是高血壓，惟一向沒有病徵，除非患者情況嚴重，例如上壓達到200以上，或會出現頭暈、氣促等情況。高血壓亦有分成原發性及繼發性，患上2種病的患者比例分別是9比1，故大部分人都是原發性高血壓。它跟吸煙、肥胖、少運動、年紀大有關；繼發性高血壓則與腎病、先天血管疾病、由肥胖引發的阻塞睡眠窒息症等病有關係，故肥胖可引發2種高血壓。而服用藥物，例如過量類固醇也會增加高血壓的風險。

由於高血壓會引發多種併發症，包括冠心病、中風、心臟衰竭等惡疾，因此盧建議市民改善生活及飲食習慣，譬如減少攝取高納食品、減壓、多做運動等，以減低患病風險。至於治療方法方面，服藥是主要方法，以患上多種長期病的長者為例，會定時用藥以降血壓。藥物卻有副作用，包括咳、降太多血壓後因低血壓而容易「坐完起身見頭暈」。腎血管神經阻斷術也是較安全的治療方法之一，可透過手術減低腎交感神經活性及腎臟分泌賀爾蒙，穩定血壓，且有副作用的機會不大。