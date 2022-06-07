胃腸胰神經內分泌腫瘤　易當做腸胃不適錯過治療

神經內分泌腫瘤(NET)的病發率於十年間有明顯升幅，惟市民認知不足及患者病徵輕微，或錯過治療黃金期。內科腫瘤科專科醫生陳林表示，神經內分泌細胞專門負責分泌激素及荷爾蒙等活性物質的細胞，遍及全身，而神經內分泌腫瘤便是因上述細胞而引起的惡性腫瘤，故全身都有機會出現NET，當中以腸胃道、胰臟及肺部最為常見。由於症狀輕徵，易被當成一般病痛，通常5至7年才出現病徵，惟患者確診時腫瘤或已擴散，出現非荷爾蒙相關症狀，例如體重下降、出血、腹痛等。

外科專科醫生廖玉華指，NET的發病率在過去30年間急升5倍；亞洲的發病率也持續上升。治療方面，由於NET會依據病理組織分成3大級別，會影響醫生的治療方案及患者存活率。另外，此病需跨專科醫療團隊及早為患者安排個人化治療。在手術、放射及藥物治療的選擇中，以手術切除為首選，其5年存活率亦較非手術切除的方法為高。

不過，對於無法以手術完全切除腫瘤、腫瘤已擴散等患者，一線治療反應未必良好。近年發展出最新的PRRT，當中3種放射藥物可用於PRRT，其中一藥物結合低劑量體抑素類似物治療，可減8成病情惡化或死亡風險。整個療程通常是進行4次，每8周1次。由於新治療方法較昂貴，近年每年有20至30人進行有關療程。有接受此治療的患者劉生坦言，「現時每天都是賺回來！」