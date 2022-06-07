東方日報A1：口罩唔除得　怕你傷風咳

新冠肺炎疫情纏港不休，市民「逼戴口罩半遮面」超過兩年，只想當局早日解除口罩令，無阻地呼吸一口潔淨空氣。但政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇領導的研究團隊發現，戴口罩、保持手部清潔以及保持社交距離等措施，除預防新冠肺炎外，亦減少4種具呼吸道傳播潛力的包膜細菌所引起的敗血病，而口罩令下市民近兩年的抗生素用量亦顯著減少。袁指，港人因長期未有接觸上述細菌及疾病，一旦解除口罩令，相關疾病的感染水平可能較10年前更高，加上冬季或有新一波流感掩至，建議當局冬季亦不要解禁防疫措施，換句話說，專家怕市民抵抗力減弱，承受不了流感傷風咳，所以還是繼續戴口罩。

港大微生物學系、兒童及青少年科學系與護理學院的研究團隊，檢視2012年至2021年公立醫院住院病人的血液種菌數據，發現4種具呼吸道傳播潛力的細菌，包括甲型化膿鏈球菌、肺炎鏈球菌、流感嗜血桿菌和腦膜炎奈瑟菌，其引起的社區發病的敗血病發生率，在疫情期間持續下跌。

除了敗血病之外，猩紅熱、水痘及肺結核等經飛沫或空氣傳播疾病的呈報個案亦減少，惟由金黃葡萄球菌及大腸桿菌引起的敗血病發生率則沒有下跌。研究團隊分析指，上述4種包膜細菌一直被視為可經飛沫或接觸呼吸道的分泌物傳播，而金黃葡萄球菌及大腸桿菌均非經空氣傳播，故認為研究結果顯示戴口罩、勤洗手等或有效預防上述爆發，同時因應有關措施，令人患上呼吸道感染的機會減少，進而減少抗生素的使用量。

研究團隊對比疫情前，即2014年至2019年，以及疫情期間即2020年至2021年衞生防護中心的抗生素批發及供應數據，發現本港抗生素供應量跌幅顯著，按每千名港人的平均規定每日劑量計算，私家醫生的供應量由10.4減至6.74，社區藥房供應量則由2.75減至0.91，反映抗生素的消耗量有所下降。

袁國勇認為，由於市民長時間未有接觸上述細菌及疾病，預期放寬防疫措施後的感染水平可較10年前更高，若冬季流感感染個案急增，會增加醫療設施壓力，防疫措施可能仍要維持。論文已在5月31日於期刊《Antibiotics》上刊登。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，勤洗手及在公眾場所戴口罩，相信對預防傳播性疾病有幫助，就算疫情退卻，市民亦可按意願維持有關習慣。

但陳指，若當局仍要維持收緊社交距離措施，以及繼續「封關」，相信對社會民生及經濟打擊很大，「未中招（上述傳染病），都已經餓死（失業或倒閉）」。他質疑，若如袁所述，放寬防疫措施就會令感染個案增加，「幾時（放寬）都會多」，質疑為何要維持至冬季，望袁多加解釋。

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