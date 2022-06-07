反恐舉報熱線明推出　擬向提供可靠涉恐消息市民發賞金

近年本港的本土極端分子活動轉趨地下化，為打擊恐怖主義在港萌芽，警方明日(8日)正式推出「反恐舉報熱線 63-666-999」，由跨部門反恐專責組負責管理，提升跨部門情報協作效益，擬發放賞金予提供可靠涉恐消息的市民。

2019年反對修訂《逃犯條例》期間，多宗涉及槍械和爆炸品的案件被搗破，當時警方推出「反暴力報料熱線」。至《港區國安法》生效，本土極端分子活動轉趨隱蔽，如去年7月警方搗破一個本土激進組織，有關成員企圖利用爆炸品襲擊重要公共設施，租用賓館單位作炸彈實驗室。此外，多人上月被捕，涉嫌於網上發放暴力言論及企圖策劃暴力襲擊，被搜出武器及爆炸品原材料。

因此警方將「反暴力報料熱線」升級為「反恐舉報熱線」，由跨部門反恐專責組負責管理。專責組高級警司梁偉基指，首階段設短訊及微信的舉報渠道，有需要時會擴展舉報途徑，亦擬發放賞金予提供可靠涉恐消息的市民，專責組會在案件完成檢控後，按嚴格機制作評核和確定賞金。專責組於2018年成立，成員包括香港海關、入境事務處、懲教署、消防處、政府飛行服務隊及警務處。