中國大學翻譯能力指數　嶺大於港澳台大學中排第二

北京外國語大學國家翻譯能力研究中心發布最新的中國大學翻譯能力指數顯示，排名最高的國家是美國，其次是中國，而在眾多內地大學當中，北京外國語大學排名第一，其次是上海外國語大學，第三名是廣東外語外貿大學。在港澳台大學當中，排行首位的是台灣大學，本港的嶺南大學排第二，超越香港理工大學、香港中文大學及香港大學。

該指標涵蓋了全球193個國家，統計其國家翻譯管理能力、國家翻譯服務能力及國家翻譯發展能力的3個一級指標、8個二級指標及17個三級指標。在國家方面，美國的總得分為0.8004分，在眾多國家中排第一，中國得分為0.7651，排第二，而英國則排第三，獲0.7037分。

考慮到內地及港澳台地區的差異，因此將此分為2個指標。指標統計了內地434所大學的翻譯能力，排行首位的是北京外國語大學，得分0.8499，其次是上海外國語大學，得分0.7808分，而第三名是廣東外語外貿大學，得分為0.7662。至於參與的20所港澳台大學當中，排行首位的是得分0.6304分的台大，其次是嶺大，得分0.5992，第三是理大，得分0.5001分，而中大及港大則分別排第四及第五，得分分別為0.4789分及0.4465分。