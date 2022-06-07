餐廳不獲通知納強檢　議員批衞生署甩漏　促提早部署第6波爆發

纏糾本港逾2年的新冠疫情揮之不去，近日酒吧群組及學生快測確診個案均有上升，變種病毒Omicron BA.2.12.1在社區蔓延，更有餐廳東主不知曾有變種病毒患者光顧，事後未有被通知強檢，直至昨日(6日)透過新聞報道才獲悉納入強檢名單。議員楊永杰批評，衞生署經歷5波疫情後做事仍然「甩漏」，若因此引發第6波疫情，署方難辭其咎，倡政府超前部署，為應對第6波做好準備。

楊質疑，政府每天公告逾40座強檢大廈，是否抽樣了解居民是否有做強檢，若不抽樣政府如何抗疫；而若有抽查，衞生署擔任甚麼角色，是否出了公告就完事，其他工作交予其他部門執行。他又指，再有2至3宗個案二次感染Omicron不同分支，反映第6波正準備侵襲香港，新加坡正為下一波疫情「做緊準備」，批評香港仍未吸取第5波疫情的教訓。

新舊政府即將交接，楊希望政府須確保交接不會影響對第5波疫情的部署，促請政府盡快訂立緊急方案，包括設立電話熱線、重啟方艙醫院、安排送往隔離的人手等，避免再次出現確診者和密接者苦等送院及隔離的情況。