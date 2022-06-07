酒吧群組個案只佔確診總數4.3%　業界籲切勿過分渲染

第5波疫情或開始升溫，除了個案數目有稍微上升外，中環4間酒吧群組的患者已累計250多人。不過，蘭桂坊協會今日(7日)表示，酒吧群組僅佔本港新冠確診總數的4.3%，認為大部分個案都與「酒吧群組」無關，酒吧群組「並不是媒體所描述的怪物」，強調切勿過分渲染。

協會指，「酒吧群組」引起媒體極大關注，為更深入了解相關情況，該協會進行調查，結果發現過去兩周內，因光顧酒吧而確診的個案共有271宗，其中包括「ZENTRAL CLUB」酒吧的37宗、「Shuffle」酒吧的85宗、「LINQ」酒吧的93宗及「Iron Fairies」酒吧的56宗。若以平均每天有450宗新增個案來計算，兩星期約共6,300宗，而酒吧個案只佔總數的4.3%，故反映大部分染疫人士與「酒吧群組」無關。

協會發言人指，當香港向外開放時，社區並不能實現零感染，認為必須公平對待各行各業。協會又提到，曾到訪酒吧感染新冠病毒的患者因已接種疫苗，對病毒產生抗體，只出現喉嚨痛及流鼻水等輕微症狀，並沒有因確診新冠病毒而死亡或需進行急切治療。對於香港未來進一步放寬社交距離限制，協會料「疫苗通行證」將更顯其重要性。