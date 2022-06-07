犯危害國安罪行禁當社工　議員關注紅線不清憂前線易墮法網

《社會工作者註冊條例》附表2修訂上月20日刊憲，被裁定違反危害國家安全罪行的人士不能擔任註冊社工，除非獲得社工註冊局所有成員議決，相關修訂將於7月22日生效。有議員今早(7日)在相關小組委員會上關注條例紅線不清，社工易墮法網，甚至造成工作壓力。勞工及福利副局長何啟明回應指，社工若觸及國家安全的紅線，與一般工作性質相距甚遠，因此不會是一個令社工恐懼的事情。

議員狄志遠要求當局舉例涉及國家安全罪行的例子，以及若社工為使用者爭取權益而進行示威或批評政策，會否歸納為危害國家安全的罪行。何啟明回覆指，有6個罪行是危害國家安全，包括《港區國安法》下的4項罪行，即「分裂國家」、「顛覆國家政權」、「恐怖活動」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」，和《刑事罪行條例》下的「叛逆」及「煽動」罪行。至於社工註冊局會視乎社工的動機及行為，而純粹對政府不滿去遊行示威，一般不可能會觸及，當局亦會了解法庭的判詞，「唔需要過分去恐慌及放大。」

勞工及福利局局長羅致光早前指，觸犯國家安全罪行的人士履行社工職務會導致受助者的利益不獲保障，另外社工的誠信和專業形象亦會受損，因此需要把國家安全罪行納入《條例》附表2。按《條例》附表2，註冊社工如干犯兒童、青少年相關刑事罪行，如虐兒、性侵未成年人士，和傷人或謀殺等，將會被取消社工資格。