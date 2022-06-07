相思灣村違建道路　中邦發展續不遵從命令恢復再被票控

西貢相思灣村被揭有人非法於綠化地帶上違法建路再借勢發展，涉事公司中邦發展有限公司（下稱中邦）被規劃署票控1項「沒有遵從恢復原狀通知書」罪，去年4月被判罰款8.07萬港元。惟直至去年8月，中邦仍未恢復土地原狀，規劃署遂再次票控中邦。案件今天（7日）於沙田裁判法院作單方面聆訊，控方傳召多名規劃署職員作供，一名女測量主任供稱曾經6度到現場視察及拍攝，控方將一系列照片呈堂。下午續訊。

傳票指，被告中邦發展有限公司於2021年6月16日至8月10日，沒有遵從日期為2019年11月12日的通知書命令，將涉案土地恢復原狀。翻查資料，中邦與2名涉事個人業主去年各被票控「沒有遵從恢復原狀通知書」及後被判罰款。據悉，2名涉事個人業主事後已恢復土地原狀，而中邦則仍未恢復土地，今天亦沒有派代表應訊。

規劃署測量主任周采瑩今供稱，她於2019年8月20日到相思灣視察涉案土地，她與同事使用無人機及數碼相機，拍攝現場被混凝土覆蓋的路面，她另於2019年11月4日和12日、2020年2月14日和4月9日、2021年6月17日和8月9日，再次和同事到相思灣視察及拍攝。測量主任陳金勝亦供稱，他於2019年8月20日亦有到相思灣視察，並量度混凝土高度及拆走現場一些海報；及後於2019年11月4日及2020年4月9日，他再次到涉案地點拍攝，並留意到土地上的泥沙疑被雨水沖走，及露出底下混凝土。控方將證人拍攝的相片呈堂。

案件編號：STS 7327/2021