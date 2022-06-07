「二代美國隊長」煽動分裂囚69個月　減刑上訴9.5裁決

綽號「第二代美國隊長」的示威常客馬俊文，多次在街頭及媒體訪問時公開宣揚涉及分裂國家的口號，涉嫌違反《港區國安法》。他去年經審訊後被裁定煽動他人分裂國家罪成，被判監5年9個月。他不服刑期並向上訴庭提出上訴，上訴庭今（7日）開庭處理其上訴許可申請。上訴方指其案件非條例所指的情節較嚴重，應判處監禁5年或以下，律政司一方則認為上訴人有重犯風險故案件屬情節嚴重類別。上訴庭指出本案是首宗涉及國安法的上訴案，有其重要性，且需時考慮雙方陳詞，最終決定押後至9月5日裁決。

上訴人馬俊文（30歲）被控於2020年8月15日至11月22日期間，在香港煽動他人分裂國家。上訴方代表律師陳詞指，本案控罪條文列明，「情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑；情節較輕的，處5年以下有期徒刑、拘役或者管制。」。上訴方指要界定情節是否嚴重，根據國安法的立法原意，應要客觀看上訴人的說話及行為，有否嚴重影響香港的繁榮穩定及港人的合法權益。上訴方認為原審法官錯誤界定本案屬「情節嚴重」類別，上訴人的影響力不大，其接受訪問的媒體非主流傳媒，只是網絡上的媒體，上訴人亦非有周詳計劃，所叫的亦是當時一般流行的口號，即使他稱要「建國」及「武裝起義」等亦只是流於表面。另外上訴方又指，原審法官指上訴人當時無悔意，從而界定案件屬嚴重類別，亦屬錯誤。

不過高院首席法官潘兆初指出，判刑時考慮上訴人的悔意是要評估他的重犯風險，如風險高，案情亦相對較嚴重。潘官指上訴人獲得保釋後，仍繼續接受訪問表達其立場，再加上其求情信表明沒有悔意，可客觀看到其有重犯機會。上訴庭法官彭偉昌及彭寶琴亦先後指出，上訴人與網媒接觸，其在網上的接觸面屬廣泛，即使該些網媒只有相同立場人士觀看，但上訴人向該些人士宣揚其理念，更能達到煽動效果。律政司一方則力陳上訴人鼓吹使用武力，在求情信表明毫無悔意且會繼續其理念，顯示其重犯風險不容忽視。陳詞又指本案的嚴重性不比國安法首案唐英傑案低，上訴人又利用互聯網發布其訊息，故認為總刑期不應低於監禁5年。

案件編號：CACC 272/2021