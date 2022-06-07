舊洗衣機變環保磚　可用作起酒店　創企：黃金海岸先試為快

香港每天產生2,312噸塑膠廢物，為堆填區帶來極大壓力。環境局局長黃錦星今日(7日)到首個應用「EcoBricks」(環保磚)的試點黃金海岸舉行揭幕禮，樂見本港有初創企業善用科技推動化廢塑為材，並指政府早前公布的《香港資源循環藍圖2035》曾提出全面塑膠管理策略，現已「多管齊下去做」，而在本周諮詢完塑膠袋徵費後，將會把檢討結果盡快交上立法會，以收窄豁免範圍等。

信和集團創新聯席董事楊孟璋表示，黃金海岸成為首個應用環保磚的試點場地，於海濱長廊及百葉徑鋪設了逾1.5萬塊環保磚，其材料為560部舊洗衣機。而奧海城1期亦有應用環保磚於商場外的行人路上，同時在正興建的香港富麗敦海洋公園酒店中亦會使用。楊指出，環保磚價錢與市面上的建築材料成本一樣，更在本地製造，除環保外更有助增加本地就業。

研發環保磚的本地初創企業EcoBricks創辦人Shervin Sharghy表示，為解決本港塑膠廢物問題，將各類難以回收再造的塑膠廢料升級為可持續建築材料環保磚，採用低能量及百分百冷製的生產過程，毋須熱加工或熔解塑膠廢料，故不會在過程中生產有害排放物或污染物。而每製造100平方米的環保磚，即可減少2,000公斤的塑膠廢料運往堆填區，等同於20萬個膠樽。此發明亦於2022年日內瓦國際發明展獲得「評審團嘉評金獎」。