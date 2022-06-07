年輕人不了解大麻二酚禍害　議員倡邀當紅偶像宣傳助攻

大麻提取物大麻二酚(CBD)成為時下潮流消費品，不少食品及美容產品等均含有相關成分，惟CBD產品或含有大麻另一成分四氫大麻酚(THC)，而THC是受禁的，故港府擬把CBD納入《危險藥物條例》附表1作為危險藥物管制。禁毒專員李基舜今日(7日)在立法會保安事務委員會上提到，冀於今年年底完成立法程序。有議員認為，因不少年輕人不明白大麻及CBD禍害，建議當局邀請時下當紅偶像如MIRROR及張敬軒等助宣傳。

議員鄧家彪認為，不少人不知道大麻及CBD禍害，又擔心年輕人「講唔聽」，詢問當局會否考慮找當紅偶像作宣傳，提升宣傳效用。李基舜表示，禁毒處重視宣傳工作，包括今年有新大型禁毒活動舉行，有偶像及藝人會參與，另亦有在年輕人常用的社交媒體如IG及FB宣傳，目前有約20萬瀏覽量。

議員葛珮帆則歡迎立法禁止CBD的建議，但擔心修例後會否如電子煙一樣「禁售不禁食」，擔心屆時會有黑市市場，恐防有人會大量走私入境，促當局在立法前加緊宣傳、推廣及教育，讓市民在此段真空期間不要囤貨。李回應指當局會嚴格規管，強調在修訂《危險藥物條例》後，不論是管有、藏有及吸食都是違法，當然走私帶入境都是違法，待通關後當局會加緊宣傳。