男子戴尿片口罩搭巴士　同車乘客不滿報警惹議

新冠肺炎疫情持續，市民外出均須戴口罩。有女網民近日在社交平台反映，日前乘9號新巴由石澳出筲箕灣時，巴士在某車站停駛多時，原因是下層有乘客拒戴口罩，「只用尿片遮口」，引起其他同車人士不滿及報警，事件亦引起網民熱議。

事發於本周日(5日)，女網民指涉事新巴駛至女童軍訓練中心站便「停咗唔開」，上層乘客以為發生交通意外，呆等了10多分鐘。惟之後有警車到場，下層又開始出現爭吵聲，了解後才得知發生上述事件。不過，女網民表示引起紛爭的乘客疑是SI case(精神病患者)。她認為報警人士缺德，亦對有缺陷弱勢社群欠同情心。事主最後落車步行前往目的地，惟期間見到救護車經過，猜測涉事乘客將被送院處理，並質疑指：「其實去到A&E都冇嘢做到，俾佢瞓幾個鐘，醫生睇完都係要佢走。何必要咁樣？」

其他網民得悉事件後均紛紛討論，大多數人均支持女網民指，「只能夠話好多複雜嘅情況，好多人都唔識handle，導致社會嘅運作致低效率」、「幾時開始唔戴口罩變死罪」、「佢哋有佢哋的世界，佢唔搞你你就唔好搞人啦」。