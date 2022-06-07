潘蘇通被中信銀行呈請破產今訊　料1個月內判決

近年屢傳財困、剛於本周初辭任高銀金融主席及執行董事職務的潘蘇通，早前遭不同公司入稟法院追討欠款。去年11月，他更被中信銀行入稟高等法院提出破產呈請，另外1間與潘有關的公司亦被申請清盤。高院原訟庭今天（7日）開庭，一併審理這2宗申請。法官陳靜芬聽取雙方陳詞後押後判決，預料會在1個月內下達書面判詞。

今次破產案的呈請人分別為中信銀行股份有限公司天津分行、中信銀行國際（中國）有限公司北京分行及中信銀行（國際）有限公司，答辯人則為潘蘇通。另外，被申請清盤的公司是Silver Starlight Limited。潘今天由前律政司司長、資深大律師袁國強代表。袁陳詞時提到，有前銀行職員疑因受到他人壓力，而不願提供證據支持潘的說法，並呈上2段錄音謄本。袁指有關人士與潘沒有關係，並無動機說謊，因此希望法庭予以考慮。

呈請人代表律師陳詞時指，答辯人的論點其實之前已經在另一名高院法官席前處理，該法官已經駁回有關理據。答辯人不應在現階段新增證據，也不能再要求法庭審視同一論點，何況答辯方談到的所謂干預或施壓，根本沒有實質證據支持。法官亦提到，是次並非上訴聆訊，關注她是否可以單憑2份謄本而推翻另一法官的判決。

案件編號：HCB 6548/2021、HCCW 295/2021