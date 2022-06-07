疫苗保障基金再增43宗申請　16宗傷害個案獲賠近200萬元

本港開展新冠疫苗接種計劃逾年，截至上月23日，由政府撥款10億港元成立的疫苗異常事件保障基金在過去的一個月中再收到43宗申請，同期當局再完成30宗因果評估，16宗傷害個案獲批保障金，發放金額總計為1,950,000港元。基金目前已為1宗死亡個案發放200萬港元；另為257宗傷害個案累計發放3,346萬港元。

截至5月23日，港人已接種疫苗共約1,672萬劑，而保障基金共接獲886宗申請。專家委員會完成581宗個案的因果關係評估，其中351宗評定為「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」，230宗評定為「與所接種疫苗無關」或「不可分類」。

保障基金現時已處理735宗個案，處理中的151宗個案包括尚待申請人交回所欠文件或資料、尚未取得專家委員會評估結果、以及專家委員會評估為「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」而尚未取得相關醫療機構提供的資料或正進行嚴重程度評估等個案。