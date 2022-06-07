政Whats噏：新丁議員狂提修訂失焦點　梁君彥開「雞精班」惡補

新丁議員連櫈都未坐暖，議事堂上有失誤尚可理解，然而今屆議會都就快半年啦，仍然頻頻「蝦碌」就未免講唔過去。立法會主席梁君彥今午(7日)同幾位新丁議員開會「惡補」，講解議員議案嘅效用。據了解，議事規則委員會將修訂議案過多及內容冗長嘅課題進行研究，尋求方法令議案辯論更聚焦、更具效益，從而達致議員更有效監察政府施政嘅職能。唔通日後會有限制？

出席會議嘅新丁議員除狄志遠，仲有吳傑莊、蘇長榮、鄧家彪、陳曼琪、劉智鵬、陳紹雄等。狄喺會後形容今日討論議員議案安排，大家坦誠交流，有好多經驗分享，冀以後有更多進取嘅做法。希望議員議案能向政府反映意見及給予壓力，制訂政策能更見效果。但今日並無討論議事規則，相信議員有智慧如何令政府施政惠民。

梁君彥喺會後見記者，指希望議員能善用議員議案，而議案亦並非「齋噏」，政府需用心聆聽議員聲音並予以跟進。佢舉例指前議員黃國健提出取消對沖強積金、議員張宇人提出輸入外來醫生等，足見議員議案係有其效力。

但梁又補充，當題目聚唔到焦，政府難以跟進，希望議員精簡發言。倘若能夠聚焦，委員會再跟進，並向政府「追數」，佢又話出席嘅一眾議員都好開心有呢個分享。至於修改議事規則以限制修正案，佢認為議事規則委員會「有機會睇睇 ，但未必需要研究。」